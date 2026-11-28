Mehr Mobilität im Alter Ältere Mayener wollen ein Seniorentaxi Thomas Brost 28.11.2026, 18:00 Uhr

i Taxifahren wird in Mayen um mehr als 60 Prozent teurer werden. Und es wird diskutiert, ob ein Seniorentaxi im nächsten Jahr eingeführt wird. Federico Gambarini/dpa

Mehr als 3000 Menschen sind in der Stadt Mayen 70 Jahre und älter – mit zunehmenden Problemen, was Mobilität betrifft. Der Seniorenbeirat will jetzt, dass die Stadt ein Seniorentaxi mit günstigen Tarifen einführt.

In der Stadt Mayen gibt es mehr als 3000 Bürgerinnen und Bürger, die über 70 Jahre alt sind. Das sind gut 15 Prozent der Einwohnerschaft. In puncto Mobilität will der Mayener Seniorenbeirat für die Älteren eine Erleichterung schaffen: Mit einem „Seniorentaxi“ soll diese Bevölkerungsgruppe unterstützt werden – sie erhalten einen Zuschuss pro Fahrt mit einem Taxi in der Stadt.







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