Innerhalb weniger Minuten kann sich ein Feuer im Motorraum eines Linienbusses zu einem gefährlichen Vollbrand entwickeln – so, wie es nun mehrfach in Andernach der Fall war. Woran das liegt und wo Unternehmen nachrüsten müssen, erklärt der ADAC.
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Drei Linienbusse eines Andernacher Busbetriebs sind innerhalb eines Jahres in Flammen aufgegangen. Alle Fahrzeuge brannten vollständig aus, ernsthaft zu Schaden kam glücklicherweise niemand. Doch nicht nur in Andernach kommt es zu Vorfällen dieser Art: In ganz Deutschland brennen jährlich rund 400 Busse, wie der Verband deutscher Verkehrsunternehmen 2023 schätzte.