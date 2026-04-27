Nach Bränden in Andernach ADAC: In vielen Linienbussen fehlen Löschanlagen Kim Fauss 27.04.2026, 17:00 Uhr

i Anfang April rückte die Andernacher Feuerwehr erneut aus, um einen in Flammen stehenden Linienbus zu löschen. Innerhalb eines Jahres war es für das Andernacher Unternehmen bereits der dritte Brandfall, bei dem ein technischer Defekt einen Vollbrand verursachte. Bernd Mathias

Innerhalb weniger Minuten kann sich ein Feuer im Motorraum eines Linienbusses zu einem gefährlichen Vollbrand entwickeln – so, wie es nun mehrfach in Andernach der Fall war. Woran das liegt und wo Unternehmen nachrüsten müssen, erklärt der ADAC.

Drei Linienbusse eines Andernacher Busbetriebs sind innerhalb eines Jahres in Flammen aufgegangen. Alle Fahrzeuge brannten vollständig aus, ernsthaft zu Schaden kam glücklicherweise niemand. Doch nicht nur in Andernach kommt es zu Vorfällen dieser Art: In ganz Deutschland brennen jährlich rund 400 Busse, wie der Verband deutscher Verkehrsunternehmen 2023 schätzte.







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