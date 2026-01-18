Jecker Sturm aufs Rathaus Abwehrschlacht in Mendig endet in Welle der Narretei Elvira Bell 18.01.2026, 12:00 Uhr

i Den Mendigern ist es gelungen, das erste WM-Spiel, obwohl die Weltmeisterschaft erst im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, in Mendig über die Bühne gehen zu lassen. Die Schaltzentrale der Macht ist seit Freitagabend in den festen Händen von Prinz Alexander und seinem Gefolge. Elvira Bell

Der Rathaussturm der Mendiger Narren stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft. Trotz eines beherzten Kampfes stand am Ende eine Niederlage für die VG-Verwaltung. Und es gab viel zu lachen.

Natürlich gehen die Uhren bei den Karnevalsmachern nicht wirklich vor. Dennoch: Bereits Ende August konnte sich Alexander Müller gegen zwei weitere Kontrahenten als strahlender Sieger und künftiger Prinz Karneval durchsetzen. Nicht nur im Hummeshof stellte Müller seine Stärken eindrucksvoll unter Beweis, sondern seit Jahrzehnten auch auf Spielfeld.







