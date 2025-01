SPD-Neujahrsempfang in Mayen Abteilung Attacke dominiert bei den Genossen 15.01.2025, 15:00 Uhr

i Die Mayener Sozialdemokraten stimmten sich, gemeinsam mit SPD-Landeschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (4. von links) und dem SPD-Kreisvorsitzenden Marc Ruland (rechts), auf den kurzen Wahlkampf ein. Rico Rossival

In Zeiten des Wahlkampfes bleibt der Ton nicht zimperlich. Das bekamen auch die gut 150 Zuhörer beim SPD-Neujahrsempfang in Mayen zu hören. Für den politischen Gegner gab’s einiges auf die Ohren.

An dieser Stelle sind die Neujahrsempfänge der Mayener SPD freundlich bewertet worden. Jetzt, in den Zeiten des Wahlkampfes, merkte man die Verspannung im Blick auf den aussichtslos erscheinenden Urnengang im Februar an. Die Worte waren teils stereotyp gewählt, die Leichtigkeit früherer Jahre fehlte.

