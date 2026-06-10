Wirtschaftsforum Mayen Abt Mauritius: Elon Musk hätte im Kloster keine Chance Thomas Brost 10.06.2026, 14:00 Uhr

i Der Abt des Klosters Maria Laach, Mauritius Wilde, stimmt nachdenkliche Töne beim Wirtschaftsforum Mayen an. Rico Rossival. v

Was können Regeln des Zusammenlebens, vor 1500 Jahren verfasst, heute noch an Wirkung entfalten? Das hat der neue Abt des Klosters Maria Laach, Mauritius Wilde, beim Wirtschaftsforum Mayen eindrucksvoll dargelegt.

Wie kann ein 1500 Jahre altes Regelwerk heutzutage wirken, insbesondere im Umgang mit Menschen, die eine wirtschaftliche Funktion ausüben? Beim Wirtschaftsforum Mayen blätterte der neue Abt des Klosters Maria Laach, Mauritius Wilde (seit Oktober 2025), die Regeln des heiligen Benedikt auf – sein Vortrag offenbarte überraschende Parallelen mit der heutigen Wirtschaftswelt.







Artikel teilen

Artikel teilen