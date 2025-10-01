Debatte um alte Nettebrücke Abriss der Nettebrücke erneut vertagt 01.10.2025, 13:00 Uhr

i Der Zank um die Nettebrücke in Mayen geht weiter. Thomas Brost

Um die alte Basaltbrücke an der Nette, die an der Bachstraße in Mayen liegt, hat sich erneut ein Meinungsstreit entzündet. Was ist die Brücke noch wert? Muss sie abgerissen werden? Das sind entscheidende Fragen, die gestellt wurden.

Das Tauziehen um die steinerne Nettebrücke, die keine verkehrliche Funktion mehr hat, ging auch im Mayener Haupt- und Finanzausschuss weiter. Die Argumente pro und kontra im Hinblick auf einen Abriss wurden ausgetauscht. Und es rückte eine Entdeckung im Wasserpförtchen in den Blickpunkt, die auch in den Zusammenhang mit der Brücke gebracht wurde.







