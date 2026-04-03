Megina Gymnasium Mayen „Abiturientchen 2026: Ente gut, alles gut“ 03.04.2026, 07:00 Uhr

i 49 Abiturientinnen und Abiturienten des Megina Gymnasiums Mayen feierten ihren Abschluss. Laura Romankiewicz

Mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit feierten die Abiturientinnen und Abiturienten des Megina Gymnasiums Mayen ihren wohlverdienten Meilenstein. Ihr Motto: „Abiturientchen 2026: Ente gut, alles gut“.

„Abiturientchen 2026: Ente gut, alles gut“ war das Motto der diesjährigen Abiturientia des Megina Gymnasiums. Und für 49 Abiturientinnen und Abiturienten war es nun das gute Ende ihrer Schulzeit, als sich die Schulgemeinschaft in der Turnhalle des Megina Gymnasiums von ihnen verabschiedete.







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