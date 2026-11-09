32 tief unter der Erde hat die Bäckerei „Die Lohners“ zu einem großen Event mit prominenten Gästen eingeladen, darunter der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder. In der Bildergalerie zeigen wir die Highlights.
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550 Vulkanstollen der Bäckerei „Die Lohners“ lagern unterirdisch und reifen dort einige Tage, bevor sie auf den Markt kommen. Im Lavakeller von Mendig schnitt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) das erste Premiumgebäck an, flankiert von prominenten Gästen.