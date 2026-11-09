Gordon Schnieder in Mendig Abgetaucht: Der Landesvater im Lavakeller Birgit Pielen 09.11.2026, 16:26 Uhr

i Das dürfte auch für ihn ein ungewöhnlicher Termin gewesen sein: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) ist auf Einladung von Lohners im Lavakeller von Mendig. Rico Rossival

32 tief unter der Erde hat die Bäckerei „Die Lohners“ zu einem großen Event mit prominenten Gästen eingeladen, darunter der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder. In der Bildergalerie zeigen wir die Highlights.

550 Vulkanstollen der Bäckerei „Die Lohners“ lagern unterirdisch und reifen dort einige Tage, bevor sie auf den Markt kommen. Im Lavakeller von Mendig schnitt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) das erste Premiumgebäck an, flankiert von prominenten Gästen.







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