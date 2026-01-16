Kampf gegen Naturgewalten Abenteurer Hans Kammerlander berichtet aus Nepal Elvira Bell 16.01.2026, 06:30 Uhr

i Der südtiroler Alpinisten und Extremskifahrer Hans Kammerlander wird bei seinem Multivisionsvortrag vom Kampf gegen Naturgewalten, die Schönheit unberührter Höhen und den Respekt vor dem Berg, der Leben verändern kann, erzählen. Stephan Keck

Der Kulturverein Ochtendung veranstaltet einen Multivisionsvortrag mit dem Alpinisten und Extremskifahrer Hans Kammerlander. Der Erlös wird gespendet an die Fly & Help Schule Stefan Keul in Nepal, die von Nina Keul gegründet wurde.

Der Kulturverein NetteART Ochtendung veranstaltet am Freitag, 6. März, einen Multivisionsvortrag des Südtiroler Alpinisten und Extremskifahrer Hans Kammerlander in der Kulturhalle Ochtendung. An diesem Abend sollen nicht nur Bergfreunde, sondern alle, die von wahren Geschichten, Mut und Menschlichkeit berührt werden, in den Bann des Vortragenden gezogen werden.







