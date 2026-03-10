Technik und Kinder Abenteuer THW in Mayen entdecken 10.03.2026, 12:00 Uhr

i Den Gerätekraftwagen des THW Mayen durften die Kinder aus der Kita Clemens näher in Augenschein nehmen Ulrich Bilger/THW

Früh übt sich – gerade in Sachen technische Handhabung ist dies wichtig. In der Kita Clemens in Mayen durften die älteren Kinder spielerisch mit den Geräten des THW Mayen in Kontakt kommen.

Ein Vormittag voller Neugier und großer Augen: Die Schulabgänger‑Gruppe der Kita St. Clemens in Mayen erkundete gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk Mayen (THW) dessen Gerätekraftwagen – vom ersten Werkzeugfach bis zum Platz auf dem Fahrersitz.Der Besuch des THW Mayen bei der „Schulabgänger‑Gruppe“ der Kita wurde zu einem Abenteuer, das Technik, Teamgeist und Staunen miteinander verband.







