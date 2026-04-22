Abitur am KSG Andernach „A little party never killed our Abi“ 22.04.2026, 12:00 Uhr

i Die 72 Abtiurientinnen und Abiturienten stellten sich zum gemeinsamen Gruppenbild auf. Evelyn Höfer

Abiturfeier am Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach unter dem Motto „A little party never killed our Abi“. 72 Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet.

In der festlich geschmückten Mittelrheinhalle wurden die Abiturientinnen und Abiturienten des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums (KSG) dieser Tage feierlich verabschiedet. Unter dem Motto „A little party never killed our Abi“, angelehnt an den Song von Fergie aus „The Great Gatsby“, wurde ein kurzweiliger Abend gestaltet, durch den die Abiturientinnen Charlotte Aepfelbach und Celine Meyer führten.







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