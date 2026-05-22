Raiba Welling und PSD Bank
99,7 Prozent sagen Ja zur Fusion mit VR Bank
Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel, bekräftigt: „Wir fusionieren nie, um größer zu werden, son
Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel, bekräftigt: „Wir fusionieren nie, um größer zu werden, sondern um besser zu werden.“
Jonas Jankowski

Mit zwei Fusionen wächst die VR Bank Rhein-Ahr-Eifel zur stärksten Genossenschaftsbank im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Übernahmen der PSD Bank Koblenz und der Raiffeisenbank Welling wurden nahezu einstimmig beschlossen.

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Die VR Bank Rhein-Ahr-Eifel mit Sitz in Koblenz wächst weiter. Die Vertreterversammlung hat jetzt zwei neuen Fusionen zugestimmt – jeweils mit beeindruckenden 99,7 Prozent. Sowohl die PSD Bank Koblenz als auch die Raiffeisenbank Welling sind nun unter dem Dach der Genossenschaftsbank, die damit auf eine Bilanzsumme von rund 8 Milliarden Euro kommt.

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