Eine 87-jährige Frau wurde am Sonntag, 13. Juli, nach einem Friedhofsbesuch in Bell, auf dem Parkplatz in der Wehrer Straße während des Einsteigens in ihr Auto Opfer eines Überfalls. Ein blonder und ein dunkelhaariger Mann sprachen die Frau gegen 12 Uhr an. Der Dunkelhaarige bedrohte die Frau und forderte die Herausgabe aller Wertgegenstände. Als die 87-Jährige flüchten wollte, entriss ihr der Täter gewaltsam die Handtasche. Die Geschädigte konnte dennoch zum Glück unverletzt vom Parkplatz weglaufen, teilt die Polizei mit. Die unbekannten Täter sollen kurz vor der Tat mit einem dunklen Auto, welches das amtliche Kennzeichen mit Ortskennung KH (Bad Kreuznach) trägt, auf den Parkplatz aufgefahren sein. Eine Fahndung nach dem Wagen und den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Mayen nimmt Hinweise unter Telefon 02651/8010 zu verdächtigten Personen und Fahrzeugen entgegen.