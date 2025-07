Einen alten Baum verpflanzt man nicht, so lautet ein bekanntes Sprichwort. Dessen Kernaussage ist es, dass man Menschen im gesetzten Alter nicht mehr aus ihrer gewohnten Umgebung reißen soll. Haben Menschen im fortgeschrittenen Alter tatsächlich eine Abneigung gegen einen Umzug und neue Aktivitäten? Die Zahl der derjenigen Menschen, die über 65 Jahre, eine neue Wohnung suchen, steigt hierzulande. Davon leben sechs Millionen allein in einer Wohnung. Auch Katharina Klaes hatte den Mut, allein einen neuen Lebensschritt zu gehen. Die 83-jährige zweifache Mutter und dreifache Oma hat sich fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes bewusst für einen Umzug aus ihrer Wohnung in Kirchwald entschieden.

Statt im ländlichen geprägten Dorf in der VG Vordereifel zu bleiben, zog es sie nach Andernach, wo die Versorgungslage besser ist – beispielsweise mit Fachärzten. Auch wenn Katharina Klaes als aufgeschlossener, optimistischer Mensch mit ausgeprägtem Durchhaltevermögen nicht sofort all das wiedergefunden hat, was sie aufgegeben hat, sagt sie: „Ich bin froh, diesen neuen Lebensweg eingeschlagen zu haben.“ Klaes hatte ihr großes Haus in Kirchwald verkauft.

„Ich bin ein klar denkender Mensch und habe abgewogen, was für mich am besten ist, um meine Selbstständigkeit zu bewahren.“ Gerne wäre Klaes von Kirchwald aus in das nur wenige Kilometer entfernte Mayen gezogen. In der Eifelstadt hatte sie allerdings kein Seniorenheim mit einer entsprechenden kleinen Wohnung, so wie sie es sich vorgestellt hatte, gefunden. In Andernach wurde sie indes fündig. Die Rechnung ist aufgegangen, die mit dem Umzug verknüpften Erwartungen seien erfüllt. „Ich bin mit dem Auto oft hin- und hergefahren, um kleinere Sachen, die ich mitnehmen wollte, nach Andernach zu bringen. Eine 44 Quadratmeter große Wohnung ist ihre neue Heimat.

An Kontakten mangelte es Katharina Klaes in der Vordereifelgemeinde keineswegs: Sie und ihr aus Kopenhagen stammender Mann Willibrord waren über Jahrzehnte hinweg die guten Seelen der Grundschule Kirchwald. Beide waren sehr gut vernetzt: er als Rektor, sie als Lehrerin. Insgesamt wohnte die vom Maifeld stammende Katharina Klaes geborene Bauer 55 Jahre in Kirchwald. Auch das Ehrenamt und das Vereinsleben spielte im beschaulichen Ort und spielt auch heute in Andernach für Katharina Klaes eine besondere Rolle. Sie war Mitglied der Frauen-Gymnastikgruppe, Sängerin und Vorstandsmitglied des Frauenchors „Eintracht“ Kirchwald, Mitglied im Cäcilienchor Volkesfeld sowie Mitbegründerin des Kinderchors Kirchwald. Ihr ehrenamtliches Wirken hat sie auch in ihrem neuen Wohnort nicht aufgegeben. Im Gegenteil! Vor wenigen Tagen wurde Klaes als Sängerin und für die Arbeit in verschiedenen Funktionen in den Vereinen und im Kreischorverband mit der Goldenen Ehrennadel nebst Urkunde ausgezeichnet. Sie habe sich in ihrem neuen Wohnumfeld im Seniorenzentrum der St.-Stephan- Stiftung im Anton-Maier-Haus gut eingelebt, sagt sie. Mehr noch: Die Seniorin leitet seit Mai 2022 alle zwei Wochen montags einen Sing- und Lesekreis im Seniorendomizil. Die Stunde steht meist unter einem jahreszeitlich passenden Thema. Die rührige Ehrenamtlerin bereitet die Nachmittage stets mit Akribie vor. Sie sucht Texte und Lieder aus. Zudem gibt es für die Teilnehmer dicke Liederhefte. Wünsche werden so weit wie möglich berücksichtigt. Das Gesungene oder Gehörte motiviere zu Gesprächen und Diskussionen. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwelgen dabei oft in Erinnerungen.“ Normalerweise sind es immer so zwischen acht und zehn Personen, einige sind von Beginn an mit dabei. Ehrensache ist es für Katharina Klaes, sich beim 50-jährigen Jubiläum des Altenzentrums St.-Stephan-Stiftung einzubringen. Höhepunkt der Festwoche wird am Samstag, 13. September, sein. „Ich werde mich in den Helferplan eintragen und wahrscheinlich auch einen Kuchen backen“, sagt die 83-Jährige.

i Die Mitbewohner kommen gerne alle zwei Wochen, wenn Katharina Klaes in die Bibliothek zu einem Sing- und Lesenachmittag einlädt. Elvira Bell

Treu geblieben ist Klaes, ehemaliges Vorstandsmitglied des Kreischorverbandes, auch dem von Barbara Nöst-Butz geleiteten Chor Liederkranz in Andernach. Diesem Chor gehörte sie lange Jahre vor ihrem Umzug in die Bäckerjungenstadt an. „Von daher kannte ich Andernach und viele Menschen schon vor meinem Umzug hierhin.“ Eine Freude ist es für sie, in dem Chor von Nöst-Butz mitsingen zu dürfen. Gern erinnert sie sich an die zahlreichen Chorreisen, die sie unter anderem nach Wien und Budapest und Bregenz führten. Für Klaes fühlt es sich gut an, in Andernach zu leben. „Bei schönem Wetter gehe ich gern an den Rhein. Auch das ist ein Vorteil von Andernach.“ Oft ist sie zudem in Mayen anzutreffen, beispielsweise bei Veranstaltungen in Schloss Bürresheim oder als Mitglied des Fördervereins der Burgfestspiele Mayen bei den Aufführungen der Burgfestspiele. Förderndes Mitglied ist Katharina Klaes weiterhin beim Eine-Welt-Laden in Mayen.