Auf der B258 bei Mayen ist am Dienstagabend ein 81-Jähriger gestorben.
Ein 81-jähriger Mann ist am Dienstagabend nach einem Autounfall bei Mayen gestorben. Laut Polizei hatte er sich zuvor im dichten Nebel auf feuchter Fahrbahn mit seinem Wagen überschlagen. Die Ermittlungen dauern an. 

Nach einem Autounfall auf der B258 bei Mayen am Dienstagabend ist ein 81-jähriger Mann gestorben. Dies teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen dauerten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz an.Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann aus der Verbandsgemeinde Vordereifel gegen 19.

