Geschichte trifft Heimat 80 Autoren machen Heimatgeschichte lebendig Winfried Scholz 25.10.2026, 10:00 Uhr

i Die Sieger des Fotowettbewerbs sind Jörg Esper (rechts) 1. Platz, Jorge Carranza (2. von rechts) 2. Platz und Hans Josef Roth (2. von links) 5. Platz, Landrat Marko Boos und Sebastian Mittler (links) zeigen die Fotos der verhinderten Preisträger Winfried Scholz

Für das Heimatbuch 2027 des Landkreises Mayen-Koblenz haben 80 Autoren recherchiert, geschrieben und fotografiert und sich mit ganz unterschiedlichen Dingen wie Geschichte, Natur oder Persönlichkeiten aus unserem Landkreis beschäftigt.

Das Heimatbuch 2027 des Landkreises Mayen-Koblenz bleibt auch im 44. Jahr seines Bestehens, die Vorläufer der damaligen Kreise Koblenz und Mayen reichen bis in die 1950er-Jahre zurück, ein Erfolgsgarant. „Sage und schreibe 80 Autoren haben recherchiert, geschrieben und fotografiert und sich mit ganz unterschiedlichen Dingen wie Geschichte, Natur oder Persönlichkeiten aus unserem Landkreis beschäftigt“, erklärte Landrat Marko Boos (SPD) bei der ...







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