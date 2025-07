Niedermendig hat als erste Gemeinde in Rheinland-Pfalz nach dem Krieg Stadtrechte erhalten. Mittlerweile ist Obermendig hinzugekommen - die Stadt zählt mehr als 9000 Einwohner. Stadtchef Achim Grün erläutert, was sich in Zukunft bewegen muss.

Es ging auch mal auch anders in deutschen Gremien: Wie schnell die Gemeinde Niedermendig in den Besitz der Stadtrechte gekommen ist, nötigt einem heute Anerkennung ab. Am 25. Juli 1950 stellte der Niedermendiger Gemeinderat beim Landtag den Antrag, fünf Tage später stimmte Mainz zu, sodass pünktlich zur 700-Jahr-Feier der St.-Cyriakus-Kirche eine Woche später die Verleihung der Stadtrechte zelebriert werden konnte. „Die Verleihung der Stadtrechte ist auch insofern etwas ganz Besonderes gewesen, da Niedermendig die erste Gemeinde im Bundesland Rheinland-Pfalz war, die zur Stadt ernannt wurde“, sagt Mendigs Stadtbürgermeister Achim Grün (CDU). Doch wo steht die 9000-Einwohner-Stadt mit ihren beiden Stadtteilen heute?

1 Wie hat sich Mendig in den 75 Jahren entwickelt? Auch wenn er, wie er augenzwinkernd bemerkt, kein Zeitzeuge ist, so kann er anhand von Unterlagen nachvollziehen, was Mendig anno 1950 ausgemacht hat, sagt Stadtchef Grün (62). Damals sei in der Begründung pro Stadtrechte zu lesen gewesen, dass Niedermendig eine Reihe von Gaststätten und 800 Beschäftigte habe. „Das hat sich natürlich enorm gewandelt.“ Heute sei Mendig dominiert von Gewerbe, vor allem auch produzierender Art, und von Tourismus.

i Der Lava-Dome ist mit seinem runderneuerten Innenleben Anziehungspunkt für kleine und große Gäste. Thomas Brost

2Wie behauptet sich Mendig im Spannungsfeld zwischen den größeren Städten Andernach, Koblenz und Mayen? Die Stadt ist von der Landesplanung her benachteiligt: Sie ist lediglich als Grundzentrum ausgewiesen. Das setzt die Rahmenbedingungen anders als bei Ober- und Mittelzentren. Die wirtschaftliche Entwicklung ist in einigen Bereich dadurch limitiert. „Die Entwicklung in der Stadt ist aber durchweg positiv“, betont Achim Grün und verweist auf die jüngsten Projekte: Auf dem Flugplatz, auf dem schon 80 Firmen angesiedelt sind, soll das neue Katastrophenschutzzentrum des Kreises gebaut werden, im Gewerbegebiet an der A61 entsteht die neue Zentrale der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel.

Eigentlich paradox – Mendig hat viele Merkmale, die es zu einem Mittelzentrum befähigen. „Das sehen wir so“, sagt Grün und hegt Hoffnung auf das nächste Landesentwicklungsprogramm. Vor Jahren hätte ein Outlet-Center an die A61 gebaut werden sollen, richterliche Entscheidungen verhinderten dies.

3Wie attraktiv wirkt Mendig insbesondere auf Menschen, die sich ansiedeln möchten? Immer mehr Menschen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in Mendig angesiedelt, zumal die Nähe zur Autobahn die Stadt in beide Richtungen attraktiv macht. Aber: Wer zurzeit ein Grundstück sucht, kann nur auf Private bauen. „Unser Problem ist, dass wir derzeit kein Neubaugebiet mehr haben“, gibt Grün zu. „Eine Thematik, der wir uns jetzt dringend angenommen haben, zusammen mit dem Bauamt“, so Grün.

Das kann allerdings dauern – zwei Jahre sind da keine Seltenheit, bis ein Bebauungsplan zur Baureife gebracht wird. Bei „Yellowtown“, der verwaisten Soldatensiedlung in Niedermendig, ist keine Bewegung erkennbar, das kleine Baugebiet am Martinsheim ist ohnehin nur für ein halbes Dutzend Bauvorhaben vorgesehen.

„Die Entwicklung in der Stadt ist durchweg positiv.“

Stadtbürgermeister Achim Grün, der allerdings nicht verhehlt, dass Bau- und Gewerbegrundstücke verzweifelt gesucht werden.

4Wie hoch sind die Anfragen aus dem Gewerbebereich? Der Flugplatz ist ein Arbeitsplatzmotor mit mehr als 700 Arbeitsplätzen, er wird von einem Zweckverband gesteuert. Darüber hinaus sind die Gewerbeflächen knapp. „Es kommen permanent Anfragen von Unternehmern, die eine Halle bauen wollen, wir haben leider nichts, was wir vergeben können“, erklärt Grün. Die Stadt sei auch in dieser Hinsicht mit Bauabteilung und Wirtschaftsförderer Jürgen Zinken auf der Suche nach geeigneten Flächen. Im Bereich Ernst-Abbe-Straße sei das Potenzial erschöpft.

5Wie sieht die Versorgung aus? Stolz ist Grün, dass Mendig die „komplette Palette an Versorgung hat“: Von Supermärkten und Discountern bis hin zu Ärzten. Auch der Einzelhandel sei mit Fachgeschäften und Fachberatung gut aufgestellt. Ein nicht zu unterschätzender Faktor: Man könne vor den Geschäften umsonst parken. „Unsere Fachgeschäfte haben weit über die Grenzen der Stadt hinaus auch Kunden“, so Grün.

i Nur noch wenige Grundstücke sind für Privatleute zu bebauen. Thomas Brost

6Wie hat sich der Tourismus rund um den Lava-Dome entwickelt, der nun 20 Jahre alt wird? Einen „sehr wichtigen Magneten“ nennt der Stadtbürgermeister das touristische Aushängeschild, das als Museum schwarze Zahlen schreibt. Dieser Dreiklang sei räumlich gesehen optimal: Lava-Dome, Wohnmobilstellplatz und die Vulkan-Brauerei.

7Vor 56 Jahren gingen Ober- und Niedermendig zusammen, gibt es noch Nickeligkeiten zwischen beiden Stadtteilen? Grün lacht. Ja, im Karneval, da werde gern übereinander hergezogen. „Ansonsten hat sich das im Laufe der Jahre beruhigt“, betont Grün. Kurios: In Niedermendig greift ein Stadtentwicklungsprogramm, in Obermendig die Dorferneuerung. Gleichzeitig hat Obermendig das Handicap, etwas mehr als 3000 Einwohner zu haben – was die Förderung beispielsweise der ehemaligen Gaststätte Bolz als zentraler Treffpunkt schwierig gestaltet. Erste Entwürfe zum Gemeinschaftshaus werden entwickelt. „Es wird eine Begegnungsstätte dringend benötigt.“

8Welche Bauprojekte hat die Stadt vor der Brust? Seit wenigen Jahren ist klar, dass die Stadt eine weitere Kita bauen muss. Das Grundstück ist ausgewählt, allein die Tatsache, ob es ein vier- oder sechsgruppiger Kindergarten werden soll, ist noch von entscheidender Bedeutung. „Wir müssen noch die aktuellen Bedarfszahlen vonseiten der Kreisverwaltung abwarten, sie kommen Ende August“, weiß Grün.

9Wie sieht eine wünschenswerte Zukunft für Mendig aus? Da ist der Wunschzettel recht voll, er reicht von neuen Bau- und Gewerbegebieten bis hin zum Wunsch, dass die Versorgungslage, in medizinischer Hinsicht, erhalten bleibt. „Ich hoffe, dass es wirtschaftlich weiterhin aufwärtsgeht.“ Das komme schließlich auch über die Realsteuern der Stadt zugute.

Verkehrlich ist Mendig hoch belastet, weil fast alles über die Bahnstraße und Pellenzstraße als Achse läuft. Gibt es Entlastung? Vor Jahren ist ein Gedankenkonstrukt entstanden, über eine Umgehungsstraße das Zentrum zu entlasten. Das sei, so Grün, allerdings nicht finanzierbar gewesen. Außerdem müsse man sich aus grundsätzlichen Überlegungen fragen, ob eine Umgehung sinnvoll sei.

Für Entlastung soll der Rundverkehr, ein Stadtbussystem, sorgen. Dessen Linie ist jetzt sogar bis zu Rossmann und Netto-Markt erweitert worden. Da würde sich Grün mehr Akzeptanz wünschen – und mehr permanente Werbung für den ÖPNV, damit das Angebot bekannter wird.

Könnte ein zusätzlicher Shuttlebus ab Flugplatz die Dinge entzerren, wenn von außen Kommende dort parken könnten? Das müsse der zuständige Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) entscheiden. Für Achim Grün ist aber denkbar (und wünschenswert), dass sich die Peripherie weiterhin gut entwickelt: An der A61 sollen bei der Volksbank 400 Arbeitsplätze entstehen, der Flugplatz wächst weiter – da könnte ein zusätzlicher Shuttleverkehr sinnig sein.

Das 75-jährige Jubiläum der Stadtrechte-Verleihung wird feierlich am Freitag, 25. Juli, 18 Uhr, im Lava-Dome begangen.

Das Finale der Nacht der Vulkane

Ein Bürgerfest wird am Freitag, 25. Juli, am Steinkreisel in der Brauerstraße im Rahmen von Nacht der Vulkane gefeiert. Es spielen die beiden Bands Mega Brass und Druckluft. Am gleicher Stätte findet das Finale von Nacht der Vulkane am Samstag, 26. Juli, statt. Zum „Summer Rock“ spielen ab 18.30 Uhr die Bands Strange Wars, Blaas of Glory, Seven Shots und die bekannte Queen-Coverband Queen Kings. Zum Vulkanausbruch kommt diesmal, wie Frank Neideck von der VG-Verwaltung erläutert, „Biofeuerwerk“ – Material, das rasch verwittert. bro