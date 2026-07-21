Sturz mit Kleinkraftrad 67-Jähriger stirbt nach Unfall in Plaidt 21.07.2026, 14:18 Uhr

i Nach einem Unfall auf der B 256 in Plaidt ist der Fahrer eines Kleinkraftrads gestorben. Das Unfallgeschehen liegt schon gut zwei Wochen zurück. Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein trauriges Ende hat ein Unfall gefunden, der sich vor gut zwei Wochen an einer Tankstelle in Plaidt ereignet hatte. Es sah zunächst so aus, als sei alles glimpflich ausgegangen. Doch nun ist ein Unfallbeteiligter tot.

Bereits am Montag, 6. Juli, ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 256 in der Gemarkung Plaidt in Höhe der dortigen Tankstelle. Der Fahrer eines Kleinkraftrads stürzte nach Berührung eines Pkws. Medizinisch wurde er zuerst als leicht verletzt eingestuft.







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