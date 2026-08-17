Es ist der größte Waldbrand in der Geschichte der Verbandsgemeinde Vordereifel gewesen. Den 650 Einsatzkräften ist es zu verdanken, dass sich die Feuerwalze am Freitag nicht noch weiter ausbreitete. Sie verhinderten in der Region ein großes Unglück.
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Das Wanderparadies in der Vordereifel bei Langscheid gibt es so nicht mehr. Die Feuerwalze hat am Freitag auf 50 Hektar Fläche ziemlich viele Bäume, Sträucher und Natur zerstört. Es ist der größte Waldbrand in der Geschichte der Verbandsgemeinde (VG) Vordereifel gewesen.