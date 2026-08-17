Bilanz zum Großeinsatz
650 Kräfte löschen Feuerwalze in der Vordereifel
So sah der Waldbrand bei Langscheid in der VG Vordereifel am Freitag aus.
So sah der Waldbrand bei Langscheid in der VG Vordereifel am Freitag aus.
Kreisverwaltung MYK

Es ist der größte Waldbrand in der Geschichte der Verbandsgemeinde Vordereifel gewesen. Den 650 Einsatzkräften ist es zu verdanken, dass sich die Feuerwalze am Freitag nicht noch weiter ausbreitete. Sie verhinderten in der Region ein großes Unglück. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Wanderparadies in der Vordereifel bei Langscheid gibt es so nicht mehr. Die Feuerwalze hat am Freitag auf 50 Hektar Fläche ziemlich viele Bäume, Sträucher und Natur zerstört. Es ist der größte Waldbrand in der Geschichte der Verbandsgemeinde (VG) Vordereifel gewesen.
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