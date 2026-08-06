Tradition in der Eifel 621. Lukasmarkt: Neun Tage Volksfest in Mayen 06.08.2026, 14:00 Uhr

i Vom 10. bis zum 18. Oktober findet wieder der traditionelle Lukasmarkt statt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Noch lässt uns der Sommer zwar alle schwitzen, die großen Herbstmärkte werfen ihre Schatten aber schon voraus. So gibt etwa die Stadt Mayen einen ersten Ausblick auf den Lukasmarkt. Was ist geplant?

Wenn der Duft von gebrannten Mandeln durch die Straßen zieht, die Lichter der Fahrgeschäfte die Innenstadt erstrahlen lassen und sich Menschen aus der ganzen Region in Mayen treffen, dann ist wieder Lukasmarkt. Vom 10. bis 18. Oktober lädt der 621. Lukasmarkt zu neun Tagen voller Tradition, Kirmesspaß und unvergesslicher Erlebnisse ein.







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