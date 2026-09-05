Seit 50 Jahren sorgt die „Kampfmaschine“ in Mayen für Stimmung. Zum Jubiläum kehrte die Kultband auf den Marktplatz zurück und bewies vor einem begeisterten Publikum: Von Ruhestand kann bei den Musikern keine Rede sein.
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50 Jahre Kampfmaschine – das muss gefeiert werden. Die Mayener Kultband, die 1976 aus einer ungewöhnlichen Mischung aus Fußballern und Musikern entstand, hat schon Generationen von Fans mit Kölscher Musik, Oldies und Rockklassikern begeistert. Zum Jubiläum kehrte sie auf den Mayener Marktplatz zurück.