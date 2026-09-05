Mayener Band feiert Jubiläum 50 Jahre Kampfmaschine – an Ruhestand denkt keiner Axel Turek 05.09.2026, 11:00 Uhr

i Die Kampfmaschine ist in ihrem Element: Auf der Bühne sorgen die Musiker immer noch für gute Stimmung. Axel Turek

Seit 50 Jahren sorgt die „Kampfmaschine“ in Mayen für Stimmung. Zum Jubiläum kehrte die Kultband auf den Marktplatz zurück und bewies vor einem begeisterten Publikum: Von Ruhestand kann bei den Musikern keine Rede sein.

50 Jahre Kampfmaschine – das muss gefeiert werden. Die Mayener Kultband, die 1976 aus einer ungewöhnlichen Mischung aus Fußballern und Musikern entstand, hat schon Generationen von Fans mit Kölscher Musik, Oldies und Rockklassikern begeistert. Zum Jubiläum kehrte sie auf den Mayener Marktplatz zurück.







Artikel teilen

Artikel teilen