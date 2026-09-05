Mayener Band feiert Jubiläum
50 Jahre Kampfmaschine – an Ruhestand denkt keiner
Die Kampfmaschine ist in ihrem Element: Auf der Bühne sorgen die Musiker immer noch für gute Stimmung.
Die Kampfmaschine ist in ihrem Element: Auf der Bühne sorgen die Musiker immer noch für gute Stimmung.
Axel Turek

Seit 50 Jahren sorgt die „Kampfmaschine“ in Mayen für Stimmung. Zum Jubiläum kehrte die Kultband auf den Marktplatz zurück und bewies vor einem begeisterten Publikum: Von Ruhestand kann bei den Musikern keine Rede sein.

Lesezeit 2 Minuten
50 Jahre Kampfmaschine – das muss gefeiert werden. Die Mayener Kultband, die 1976 aus einer ungewöhnlichen Mischung aus Fußballern und Musikern entstand, hat schon Generationen von Fans mit Kölscher Musik, Oldies und Rockklassikern begeistert. Zum Jubiläum kehrte sie auf den Mayener Marktplatz zurück.
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