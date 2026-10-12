Rohbau ist fast fertig 44 neue Mietwohnungen entstehen im Herzen Andernachs Martina Koch 12.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Arbeiten am Rohbau des „Forums am Schlossgarten“ auf dem Andernacher Ernestusplatz werden in den kommenden Wochen abgeschlossen, teilt die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel mit. Elmar Kanne

Das neue urbane Quartier auf dem Andernacher Ernestus-Platz wächst weithin sichtbar in die Höhe. In Kürze soll der Rohbau fertig sein. Bereits jetzt können sich Mietinteressenten melden.

Wer auf Google Maps die Satellitenansicht auswählt und auf den Andernacher Ernestus-Platz zoomt, sieht dort eine staubige rötliche Fläche, auf der Dutzende von Autos parken – ein Hinweis darauf, dass der Onlinekartenanbieter seit längerer Zeit seine Andernacher Daten nicht mehr aktualisiert hat.







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