Das neue urbane Quartier auf dem Andernacher Ernestus-Platz wächst weithin sichtbar in die Höhe. In Kürze soll der Rohbau fertig sein. Bereits jetzt können sich Mietinteressenten melden.
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Wer auf Google Maps die Satellitenansicht auswählt und auf den Andernacher Ernestus-Platz zoomt, sieht dort eine staubige rötliche Fläche, auf der Dutzende von Autos parken – ein Hinweis darauf, dass der Onlinekartenanbieter seit längerer Zeit seine Andernacher Daten nicht mehr aktualisiert hat.