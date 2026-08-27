Ein Feuer richtete in den leer stehenden Wohncontainern im Andernacher Augsbergweg, die für die Unterbringung geflüchteter Menschen genutzt werden sollten, großen Schaden an. Jetzt teilt die Staatsanwaltschaft mit: Ein Tatverdächtiger ist ermittelt.
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Am späten Abend des 20. Aprils dieses Jahres rückte die Andernacher Feuerwehr zu einem Einsatz ins Industriegebiet aus: Im Augsbergweg standen mehrere Container einer Wohnanlage in Brand, in die im Sommer geflüchtete Menschen einziehen sollten. Da die Containerwohnanlage noch nicht zur Unterbringung genutzt wurde, wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand verletzt, allerdings entstand ein erheblicher materieller Schaden, der auf etwa 950.