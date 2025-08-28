Am Wochenende findet das Jahrestreffen der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft erneut auf dem Mendiger Flugplatzgelände statt. Rund 40.000 Gläubige werden erwartet. Unsere Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen.

Das Verkehrschaos im vergangenen August dürfte vielen Mendigern noch sehr präsent sein. Am Wochenende vom 23. bis 25. August 2024 ging stellenweise gar nichts mehr, stundenlang stand der Verkehr in Mendig still, Zustände, wie man sie sonst eher aus Großstädten kennt. Der Grund: Mit der Jalsa Salana fand das Jahrestreffen der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft zum ersten Mal in der Eifel statt. An diesem Wochenende ist es wieder so weit, die Glaubensgemeinschaft hat erneut die Stadt am Laacher See ausgewählt und nach eigener Aussage beim Verkehrskonzept kräftig nachgebessert. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen:

1 Was ist die Jalsa Salana, und wann findet sie statt?

Die Jalsa Salana ist das Jahrestreffen der Ahmadiyya-Muslime. In diesem Jahr findet das 49. Treffen dieser Art vom 29. bis zum 31. August statt. Das Veranstaltungsgelände liegt auf dem Mendiger Flugplatz, wo bereits seit einigen Wochen eine große Zeltstadt aufgebaut wird. Es werden etwa 40.000 Gläubige erwartet.

Entsprechend groß müssen die Gebets- und Verpflegungszelte dimensioniert werden. Daneben gibt es eine große Zahl an Privatzelten, die als Unterkunft für die Gläubigen dienen. Nach Aussage der Glaubensgemeinschaft dient die Jalsa Salana der religiösen, spirituellen und gemeinschaftlichen Erbauung der Teilnehmer. Das erste Treffen dieser Art fand im Jahr 1975 in Hamburg statt.

2 Was ist die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft?

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat (oder auch Islamische Ahmadiyya-Gemeinschaft) versteht sich selbst als muslimische Reformbewegung. Sie hat ihren Ursprung im Indien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ahmadiyya-Muslime lehnen Gewalt zur Verbreitung ihres Glaubens strikt ab. Einer der Wahlsprüche der Gemeinschaft lautet: „Liebe für alle, Hass für keinen.“

Geistiges Oberhaupt der Gemeinschaft ist ein Kalif, der aber im Selbstverständnis der Ahmadiyya-Gemeinschaft kein Staatsoberhaupt sein muss. Betont wird vielmehr die religiöse und spirituelle Bedeutung des Kalifen. Seit 2003 ist Mirza Masroor Ahmad spiritueller Führer der Reformmuslime. In Deutschland ist die Gemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Amtierender Bundesvorsitzender ist seit 1984 der Konvertit Abdullah Uwe Wagishauser. Gesellschaftlich und moralisch vertreten Ahmadiyya-Muslime vorwiegend konservative Positionen. Der friedlichen Mission wird ein großer Stellenwert eingeräumt.

3 Was passiert auf der Jalsa Salana?

Die Jalsa Salana soll den Besuchern spirituelle Erfahrungen ermöglichen. Neben gemeinsamen Gebeten stehen vor allem Vorträge in den Sprachen Deutsch und Urdu im Mittelpunkt. Themen sind zum Beispiel „Zwischen Versuchung und Verantwortung – Orientierung im digitalen Zeitalter“ oder „Harmonisches Familienleben – Im Lichte der islamischen Lehre“. Das Oberhaupt der Gemeinde wird per Video zugeschaltet.

4 Wie reisen die Gäste an, und was soll in diesem Jahr besser werden?

Ein Verkehrschaos wie im Vorjahr soll unter allen Umständen vermieden werden. Die Ausfahrt Mendig der A61 soll nicht mehr für die Anreise zur Verfügung stehen, der gesamte Autoverkehr soll über die A61-Ausfahrt Kruft geführt werden. Dort kann bei sehr hohem Verkehrsaufkommen eine Einbahnstraßenregelung greifen. Reisende, die dennoch die Ausfahrt Mendig benutzen, sollen um die Stadt herumgeführt werden. Das Gelände selbst soll in diesem Jahr über verschiedene Zugänge zu erreichen sein, wovon sich die Organisatoren eine Entzerrung der Situation am Haupteingang erhoffen. Dennoch bitten die Veranstalter die Gläubigen, einen Zeitpuffer von etwa zwei Stunden einzurechnen.

5 Ist die Jalsa Salana öffentlich?

Die Jalsa Salana ist primär eine Veranstaltung für die Ahmadiyya-Gemeinde selbst. Gäste können nach vorheriger Anmeldung teilnehmen. Die Möglichkeit zur Gästeanmeldung und weitere Infos finden sich im Internet unter www.jalsasalana.de.