Nach dem Feuer in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach laufen die Ermittlungen gegen einen 34-jährigen Patienten weiter. Es geht um versuchte schwere Brandstiftung.

Nach dem Brand in der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach dauern die Ermittlungen an. Fest steht inzwischen: Offenbar hat ein 34-jähriger Patient absichtlich das Feuer gelegt. Laut der Staatsanwaltschaft Koblenz besteht der Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung.

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, am 11. August versucht zu haben, eine Räumlichkeit, die zeitweise dem Aufenthalt von Menschen dient, zu einer Zeit, in der Menschen sich dort aufzuhalten pflegen, in Brand zu setzen oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zu zerstören.

Ist der Täter überhaupt schuldfähig?

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am 12. August gegen den Beschuldigten wegen dieses dringenden Tatverdachts zunächst ein Haftbefehl des Amtsgerichts Koblenz. Am 15. August wurde dieser Haftbefehl durch einen Beschluss des Ermittlungsrichters in einen Unterbringungsbefehl nach § 126a Strafprozessordnung umgewandelt. Das heißt: E ine Person, der eine rechtswidrige Tat vorgeworfen wird, wird vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt untergebracht, wenn dies aufgrund der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist.

Laut der Staatsanwaltschaft Koblenz dauern die Ermittlungen weiter an. „Diese werden sich insbesondere auch auf die Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Beschuldigten zu richten haben“, erklärte Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen gegenüber unserer Zeitung.

Das deutsche Recht sieht vor, dass Strafen nur wegen schuldhaft begangener Straftaten verhängt werden können. War ein Täter bei Begehung der Tat schuldunfähig, kann statt einer Strafe die Verhängung einer Maßregel der Besserung und Sicherung, wie etwa die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, in Betracht kommen. Die Anordnung einer einstweiligen Unterbringung bedeutet aber nicht, dass bereits ein Tatnachweis geführt ist.

Ein Teil der Klinik musste evakuiert werden

Das Feuer hatte in Andernach einen größeren Einsatz mit Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Demnach brannten in einem Zimmer ein Mülleimer, Teile des Kleiderschranks und eine Matratze samt Bettzeug. Da die Fenster des Zimmers verschlossen waren, konnte der Rauch nicht abziehen, woraufhin die Feuerwehr ein Fenster einschlug und einen sogenannten Leistungslüfter einsetzte. Ein Teil des Gebäudes musste evakuiert werden.

Die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ist ein Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie mit mehr als 1000 Betten.