Rasselstein in Andernach
300 Gewerkschafter und ihre Gäste streiken in der Nacht 
Rund 300 Gewerkschafter und ihre Unterstützer streiken in der Nacht auf Sonntag in Andernach.
Rund 300 Gewerkschafter und ihre Unterstützer streiken in der Nacht auf Sonntag in Andernach.
Anna Feuerpeil/IG Metall

Kaum endete die Friedenspflicht, ging es für die IG-Metall-Mitglieder vor die Werkstore – in Andernach gab es nachts bei Thyssenkrupp Rasselstein einen großen Warnstreik. Rhetorisch wird aufgerüstet. Weitere Aktionen folgen in den nächsten Tagen. 

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Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in der Region haben unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht in der Nacht zum 1. November begonnen. Das teilt die IG Metall Neuwied mit. Rund 300 Beschäftigte von Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach und „weitere Gäste aus den umliegenden Betrieben“ machten demnach laut der Gewerkschaft um Mitternacht den Anfang und legten zeitweise die Arbeit nieder.
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