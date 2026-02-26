Vor-Tour der Hoffnung 30. Auflage bringt Benefizradler auf Mayener Marktplatz Axel Turek 26.02.2026, 14:00 Uhr

i Die ersten Spenden gingen bereits von engagierten Karnevalisten ein. Axel Turek

Seit 1996 sammelt die „Vor-Tour der Hoffnung“ horrende Spendengelder krebskranke, hilfsbedürftige und Not leidende Kinder. In diesem Jahr steht die 30. Auflage an.

So manch eine kleine Idee entwickelt im Laufe der Zeit eine beeindruckende Eigendynamik auf ihrem Weg zu einem mitunter gewaltigen Erfolg. Möglicherweise war es dem damaligen Stadtdirektor von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Jürgen Grünwald, und seinem Freund Gregor Waldorf 1996 auch nicht bewusst, was für eine gewaltige Entwicklung ihre kleine Idee nehmen würde, als sie beschlossen, der seit bereits 1983 als „Tour der Hoffnung“ bekannten, bundesweiten ...







