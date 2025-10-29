28 Busverkehre will der Kreis Mayen-Koblenz in den Linienbündeln Vordereifel, Maifeld und Pellenz streichen lassen. Darüber und über die Hintergründe gingen im Kreisausschuss die Meinungen auseinander.
Umsteuern will der Landkreis, um überflüssige Busverkehre zu vermeiden. Der öffentliche Personennahverkehr MYK ist mit dem Winterfahrplan 2021 um das Zweieinhalbfache aufgebläht worden, jetzt rudern die Kreisgremien dagegen – im Kreisausschuss ist mehrheitlich beschlossen worden, eine Reihe von Buslinien zu streichen.