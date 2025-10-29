ÖPNV im Kreis Mayen-Koblenz 28 Buslinien werden bald ausgedünnt 29.10.2025, 06:30 Uhr

i Viele Busse fahren nach wie vor leer oder fast leer, deswegen werden 28 Busverkehre jetzt gestrichen. Thomas Brost

28 Busverkehre will der Kreis Mayen-Koblenz in den Linienbündeln Vordereifel, Maifeld und Pellenz streichen lassen. Darüber und über die Hintergründe gingen im Kreisausschuss die Meinungen auseinander.

Umsteuern will der Landkreis, um überflüssige Busverkehre zu vermeiden. Der öffentliche Personennahverkehr MYK ist mit dem Winterfahrplan 2021 um das Zweieinhalbfache aufgebläht worden, jetzt rudern die Kreisgremien dagegen – im Kreisausschuss ist mehrheitlich beschlossen worden, eine Reihe von Buslinien zu streichen.







