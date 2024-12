Enger zusammenrücken 200 Helfer sorgen für behagliche Stunden Elvira Bell 23.12.2024, 00:00 Uhr

Immer wieder ein Glanzlicht in der Weihnachtszeit in Mendig: Das Zusammentreffen in Pastoursch Garten.

{element} Ein besonders anheimelndes Flair und behagliche Stunden, zelebriert von Ehrenamtlichen in familiärer Atmosphäre, erwartete die rund 1000 Besucher. Während auf den großen Märkten die Preise für Essen und Getränke in die Höhe schnellen, besticht in Pastoursch Garten die Besinnlichkeit ohne Kommerz.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen