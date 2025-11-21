20.000 Euro für neues Klettergerüst in der Kita Plaidt

In der Kita in Plaidt freuen sich Leiterinnen und Kinder über ein neu gestaltetes Außengelände. Freude beim Draußensein soll auch ein Klettergerüst bringen, das mithilfe von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung, finanziert wurde.
Nach langen Bemühungen können die Kinder der katholischen Kita St. Willibrord ihr neu gestaltetes Außengelände in Besitz nehmen, auch dank einer Spende von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung. Das Leitungsteam um Simone Mecklenbeck und Carina Stendtke, das die Kita seit fast zwei Jahren gemeinsam führt, berichten von einem langen, aber lohnenswerten Weg bis zur Fertigstellung des Außengeländes.