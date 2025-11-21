HELFT UNS LEBEN hilft 20.000 Euro für neues Klettergerüst in der Kita Plaidt Wolfgang Lucke 21.11.2025, 17:00 Uhr

i Große Freude bei den Kindern in der Kita St. Willibrord in Plaidt. Eine Spende von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsorganisation unserer Zeitung, sorgte für ein neues Klettergerüst. Wolfgang Lucke

In der Kita in Plaidt freuen sich Leiterinnen und Kinder über ein neu gestaltetes Außengelände. Freude beim Draußensein soll auch ein Klettergerüst bringen, das mithilfe von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung, finanziert wurde.

Nach langen Bemühungen können die Kinder der katholischen Kita St. Willibrord ihr neu gestaltetes Außengelände in Besitz nehmen, auch dank einer Spende von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung. Das Leitungsteam um Simone Mecklenbeck und Carina Stendtke, das die Kita seit fast zwei Jahren gemeinsam führt, berichten von einem langen, aber lohnenswerten Weg bis zur Fertigstellung des Außengeländes.







Artikel teilen

Artikel teilen