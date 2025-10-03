Projekt an Andernacher Klinik 19 Nachwuchskräfte aus Myanmar bereichern Pflegeteam 03.10.2025, 15:00 Uhr

i Die 19 angehenden Pflegefachkräfte aus Myanmar freuen sich über die gute Unterstützung seitens des Teams der Rhein-Mosel-Fachklinik sowie der Mitglieder des Vereins Myanmar-Partner. Martina Koch

Junge Menschen, die in Myanmar keine Zukunft haben, sollen in Deutschland eine Ausbildung zur Pflegefachkraft machen – dieses Pilotprojekt startete vor eineinhalb Jahren an der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Das Gesundheitswesen ist eine der Branchen, die am stärksten vom Fachkräftemangel betroffen sind. Das bekommen auch die Krankenhäuser in der Region zu spüren, wenn sie Nachwuchskräfte in der Pflege suchen. Die Andernacher Rhein-Mosel-Fachklinik startete vor rund eineinhalb Jahren gemeinsam mit dem Verein Myanmar-Partner ein damals in Deutschland einmaliges Projekt: Junge Menschen bekommen die Chance auf eine Berufsausbildung – und die Klinik ...







Artikel teilen

Artikel teilen