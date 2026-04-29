Der Turn- und Sportverein Volkesfeld 1926 kann in diesem Jahr auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Aktuell bietet der Verein 29 Kindern und Jugendlichen sowie 211 Erwachsenen eine sportliche Heimat.
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Gerade im Jubiläumsjahr 100 Jahre TuS Volkesfeld 1926 (TuS) wird deutlich: Hier handelt es sich nicht nur einen Verein, sondern um eine im Dorfgemeinschaftsleben fest verankerte Gemeinschaft. Neben dem traditionellen Wandertag richtet der Verein auch alljährlich sein Drei-König-Preisskat-Turnier aus.