Sportliches Jubiläum
100 Jahre TuS Volkesfeld 1926
Annika Henkel und Thorsten Leich haben die Festzeitschrift gestaltet. Die Chronik hat Rudi Merten, eine verkürzte Form davon hat
Annika Henkel und Thorsten Leich haben die Festzeitschrift gestaltet. Die Chronik hat Rudi Merten, eine verkürzte Form davon hat Mathias Rech geschaffen.
Elvira Bell

Der Turn- und Sportverein Volkesfeld 1926 kann in diesem Jahr auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Aktuell bietet der Verein 29 Kindern und Jugendlichen sowie 211 Erwachsenen eine sportliche Heimat.

Lesezeit 4 Minuten
Gerade im Jubiläumsjahr 100 Jahre TuS Volkesfeld 1926 (TuS) wird deutlich: Hier handelt es sich nicht nur einen Verein, sondern um eine im Dorfgemeinschaftsleben fest verankerte Gemeinschaft. Neben dem traditionellen Wandertag richtet der Verein auch alljährlich sein Drei-König-Preisskat-Turnier aus.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSport

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