Sportliches Jubiläum 100 Jahre TuS Volkesfeld 1926 Elvira Bell 29.04.2026, 11:00 Uhr

i Annika Henkel und Thorsten Leich haben die Festzeitschrift gestaltet. Die Chronik hat Rudi Merten, eine verkürzte Form davon hat Mathias Rech geschaffen. Elvira Bell

Der Turn- und Sportverein Volkesfeld 1926 kann in diesem Jahr auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Aktuell bietet der Verein 29 Kindern und Jugendlichen sowie 211 Erwachsenen eine sportliche Heimat.

Gerade im Jubiläumsjahr 100 Jahre TuS Volkesfeld 1926 (TuS) wird deutlich: Hier handelt es sich nicht nur einen Verein, sondern um eine im Dorfgemeinschaftsleben fest verankerte Gemeinschaft. Neben dem traditionellen Wandertag richtet der Verein auch alljährlich sein Drei-König-Preisskat-Turnier aus.







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