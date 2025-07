In ihrem Jubiläumsjahr „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ettringen“ kann die Wehr mit 47 aktiven Mitgliedern in der Einsatzabteilung so viele Mitglieder verzeichnen, wie noch nie zuvor in ihrer wechselvollen Geschichte. Und auch die Tatsache, dass die Jugendfeuerwehr mit 17 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren und die Altersabteilung mit sieben Mitgliedern gut aufgestellt ist, erweist sich als ein positives Zeichen für das Engagement und die Attraktivität der Ettringer Floriansjünger.

„Nach der Coronazeit konnten wir einige neue Feuerwehrkräfte, die in unsere Gemeinde gezogen sind, gewinnen“, berichtet Wehrführer Björn Barz. Zudem wurden einige Jugendliche in die Einsatzabteilung überführt. „Wir sind in der Verbandsgemeinde (VG) Vordereifel die personalstärkste Einheit.“ Auf eine starke Unterstützung kann die Wehr seitens der VG und auch des Fördervereins setzen. „Wir sind mit einem Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MZF 3, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10, einem Tanklöschfahrzeug TLF-A-3000, mit einem Mannschaftstransportfahrzeug MTF, einem Einsatzleitwagen ELW 1 gut ausgerüstet“, berichtet Björn Barz. Zu dem TLF-A 3000 ist anzumerken, dass dieses Fahrzeug nach zweijähriger Generalüberholung in Eigenleistung im Rahmen des Feuerwehrfestes im Jahre 2022 in Dienst gestellt wurde.

i Eine besondere Ehre wurde der Feuerwehr Ettringen am 20.09.2007 zu teil, durfte man doch im Rahmen der Veranstaltungsreihe „150 Jahre Verbandsgemeinde Vordereifel“ die Vorstellung der sieben neuen Feuerwehrfahrzeuge der Verbandsgemeinde mit anschließender Großübung bei der Firma Möbelhaus Mülhausen in Ettringen veranstalten. Im Verlauf der durch den stellvertretender Wehrleiter Peter Ott akribisch ausgearbeiteten Übung konnten insgesamt 67 Feuerwehrangehörige mit 11 Fahrzeugen die Schlagkraft der neuen Fahrzeuggeneration eindrucksvoll unter Beweis stellen. Elvira Bell

Um die Ersatzbeschaffung für das im Jahre 2007 gebraucht erworbene und nun in die Jahre gekommene Tanklöschfahrzeug TLF 8/24 zu ermöglichen, hatte sich der Förderverein bereits seit Ende 2018 mit der Thematik beschäftigt. Fündig wurden die Ettringer Floriansjünger, in Abstimmung mit der VG Vordereifel, im Sommer 2019 in Österreich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Pöstlingsberg, einem Stadtteil von Linz. Im Februar wurde das Fahrzeug überführt. Nach der Abnahme durch den TÜV Rheinland konnten die Arbeiten zum Umbau des Fahrzeuges beginnen, um dieses mit finanzieller Unterstützung von Förderern und Gönnern an die Bedarfe der Feuerwehr Ettringen anzupassen.

Erfreulich ist auch die Tatsache, „dass wir mit den anderen Wehren gut zusammenarbeiten und ein sehr gutes Verhältnis miteinander pflegen“, berichtet Björn Barz. „Die Ortsgemeinde zeichnet das Vorhandensein von zwei so großen Hilfsorganisationen aus. Auch das Deutsche Rote Kreuz ist gut aufgestellt.“ Die Politik sage immer: „Ettringen würde darum beneidet. Aber es ist tatsächlich schon so. Wenn man schaut, wie es in anderen Orten der Region aussieht, findest Du nicht so viele Menschen, die bereit sind, sich derart zu engagieren. Das ist schon toll. Unserer Feuerwehr gehören zu 99 Prozent Bürger aus Ettringen an. Sie rücken in der Regel drei bis fünf Minuten nach der Alarmierung mit dem ersten Fahrzeug aus.“

„Wir haben immer Schichtarbeiter, Leute, die freihaben oder die in unserer Gemeinde beschäftigt sind, die auch tagsüber einsatzbereit sind. Durch die hohe Personalstärke haben wir prozentual gesehen einen Vorteil gegenüber anderen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde.“

Björn Barz

Der technikaffine Björn Barz, er ist beruflich bei der Berufsfeuerwehr in Koblenz beschäftigt, hat sein Hobby zum Beruf gemacht. „Selbst wenn ich in Koblenz Dienst habe und unsere Wehr alarmiert wird, kann ich entspannt sein.“ Barz ist seit 20 Jahren in der Wehrführung tätig. „Es ist schön, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Die Leute ziehen gut mit, üben viel und intensiv und sind fit. Man kann sich auf sie verlassen, es läuft bei einem Einsatz. Sonst könnte ich nicht gut schlafen.“

Im ersten Halbjahr hat die Ettringer Feuerwehr bereits 50 Einsätze gemeistert. Auch die beiden erwachsenen Söhne von Björn Barz Niklas und Jonas gehören der Jubiläumsfeuerwehr an. Ein Blick in die von Olaf Kaltz überarbeitete Chronik, hierin heißt es: Nachdem bei einer vorangegangenen Versammlung der Pflichtfeuerwehr Ettringen einstimmig beschlossen wurde, diese in eine Freiwillige Feuerwehr umzuwandeln, fand am 23. Mai 1925 die Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ettringen statt.

Bereits 1902 musste eine Feuerwehr existiert haben

Im Protokoll einer Versammlung vom 12. April 1927 ist nachzulesen, dass eine Liste mit Personen erstellt werden sollte, die bereits 10 oder 25 Jahre in der Wehr tätig waren. Es konnten zehn Kameraden ermittelt werden. So muss also bereits 1902 eine Feuerwehr existiert haben. Im Laufe der Jahre wurde die Wehr von freudigen Ereignissen, aber auch von Schadensfällen berührt. Bereits 1927 gab es ein Spritzenhaus, weil hier, laut einer Vorstandssitzung, Bauarbeiten durchgeführt wurden. Die Ausrüstung der Wehr bestand zu dieser Zeit aus einer Handspritze und einem Schlauchwagen, wie aus Berichten über Einsätze hervorgeht. Auf einer Versammlung im 1929 fand die Gründung einer Klöppelmusik unter der Führung von Willi Krämer statt. Im Jahresbericht von 1933 wird von einem Großbrand berichtet, der sich in der Nacht vom Kirmessonntag zum -montag ereignete. Auf dem Dreschplatz brannten 20 bis 25 Strohschober. Vor Beginn des Krieges wurde die Wehr als Feuerlöschpolizei geführt, sie war der kommunalen Polizei gleichgestellt. Durch den Zweiten Weltkrieg bedingt ruhte die Feuerwehr von 1940 bis 1946.

i Die Vorbereitungen für die historische Ausstellung laufen auf Hochtouren. Elvira Bell

Am 12. Dezember 1946 wurde die Feuerwehr wieder ins Leben gerufen. 1950 wurde auch wieder ein Musikkorps gegründet, die Leitung lag bei Peter Krämer. In den 1950er-Jahren kam es zu einigen größeren Bränden. Zu Beginn des Jahres 1954 konnte eine neue Tragkraftspritze TS 6 angeschafft werden. Im Spätsommer beschloss der Gemeinderat, zum Transport der Spritze einen luftbereiften Anhänger anzuschaffen. 1956 wurde von der Raiffeisenkasse ein neuer Löschteich auf dem Dreschplatz errichtet. Im Jahre 1964 wurde der Rohbau des neuen Feuerwehrgerätehauses erstellt, welches in den Jahren 1965 und 1966 vollendet wurde. Im Jahre 1966 kam dann das erste Feuerwehrfahrzeug nach Ettringen, ein Tanklöschfahrzeug TLF 15.

Am 21. April 1968 kam es zu einem größeren Flächenbrand am Hochsimmer. Das bedeutendste Ereignis im Jahre 1968 war die Gründung der Jugendfeuerwehr Ettringen durch den damaligen Wehrführer Werner Lanz, seinem Stellvertreter Ludwig Schlaf und dem ersten Geschäftsführer Helmut Lanz, welcher auch die Funktion des Kreisjugendfeuerwehrwartes innehatte. Neben der Jugendfeuerwehr Ettringen existierte im Landkreis Mayen-Koblenz nur die Jugendfeuerwehr St. Sebastian, die auch 1968 gegründet wurde. Neben der technischen Ausbildung kommen Spiel und Spaß in der Jugendfeuerwehr nicht zu kurz.

Feuerwehrhaus mit einer Nutzfläche von 388 Quadratmeter

Im Zeitraum Ende 1976 bis Anfang 1977 wurde im Dorf eine groß angelegte Werbeaktion für inaktive Mitglieder gestartet. Über 300 Haushalte erklärten sich bereit, Beiträge zu zahlen. Mit der Gründung des Fördervereins war der Grundstock für viele Eigenanschaffungen der Feuerwehr Ettringen gelegt. Das in den Jahren 1964 bis 1966, damals noch von der Gemeinde Ettringen für die Gemeindefeuerwehr Ettringen errichtete „alte Feuerwehrhaus“ genügte seit langer Zeit nicht mehr den Anforderungen. Seit circa 1990 war die Feuerwehr mit dem Wunsch an die Verbandsgemeindeverwaltung Mayen-Land herangetreten, den Ausbau des bestehenden Feuerwehrhauses durchzuführen.

Eine erste Ortsbesichtigung mit der Bezirksregierung Koblenz fand im Juni 1993 statt. Ein Vertreter der Bezirksregierung hatte schriftlich zum Ausdruck gebracht: „Die Unterbringung der Freiwilligen Feuerwehr Ettringen mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften ist unzureichend und entspricht nicht den heutigen Anforderungen an ein Feuerwehrhaus“. Die Bezirksregierung Koblenz hatte die Maßnahme als grundsätzlich förderfähig anerkannt. Die Baugenehmigung durch die Kreisverwaltung wurde im Juni 1996 erteilt. Im Oktober 1998 erfolgte der erste Spatenstich.

Während der Bauzeit wurde mit der Verbandsgemeindeverwaltung eine Abmachung getroffen, aus Gründen der Kostenersparnis Eigenleistungen zu erbringen. Am 8. April 2000 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus dann seiner Bestimmung übergeben. Unter den Augen zahlreicher Gäste überreichte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mayen-Land, Alexander Saftig, den Schlüssel. Damit steht der Feuerwehr ein modernes Feuerwehrhaus mit einer Nutzfläche von 388 Quadratmeter zur Verfügung.

i Besonders zu erwähnen ist, dass der Bauplan für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Ettringen von Architekt Egon Schäfer einem gebürtigen Ettringer Bürger angefertigt wurde. Elvira Bell

Auch unverschuldet in Not geratenen Menschen hilft die Ettringer Feuerwehr. Nach der verheerenden Ahrflut am 14. Juli 2021 konnte bereits am Samstag nach der Flut 80 Paletten Hilfsgüter aus einer Spendenaktion im Feuerwehrhaus gepackt und ins Ahrtal gebracht werden. Noch über zwei Monate wurden die Feuerwehren an der Ahr durch die Freiwillige Feuerwehr Ettringen in verschiedenster Weise unterstützt.

2023 konnte das 55-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr gefeiert werden. Mehrere Hundert Kinder und Jugendliche waren der Einladung zum „Spiel ohne Grenzen“ gefolgt. In der Zeit vom 19. bis 21. Juli wird nun das 100-jährige Bestehen der Feuerwehr gefeiert. Ein Glanzpunkt ist das Open-Air-Konzert mit Spontan am Samstag, 19. Juli. Der Festgottesdienst, ein Platzkonzert der Blaskapelle, die Blaulichtmeile, ein Festakt und eine historische Ausstellung sich am Sonntag an. Der dritte Festtag klingt mit dem Blauen Montag und The Honeycake Horses aus.