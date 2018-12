Wie das Leben so spielt. Während der Generalprobe musste Sharon Kam einen Arzt konsultieren. Danach war klar: Die Klarinettistin von Weltrang ist zu krank, um am Abend beim fünften Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz auftreten zu können. Günter Müller-Rogalla, Intendant der Rheinische Philharmonie, lässt die Drähte heiß laufen. Es gilt, auf die Schnelle eine ähnlich hochkarätige Vertretung zu finden. Einen Musiker, der für dieses sowie Konzerte in Karlsruhe und Mainz an den Folgetagen frei ist. Einen, der die Klarinettenkonzerte von Aaron Copland und Artie Shaw im Repertoire hat. Einen, der binnen fünf Stunden Koblenz erreichen kann.

Der Glücksfall: Dimitri Ashkenazy ist frei und hat die Stücke drauf. Um 15 Uhr springt der renommierte Klarinettist am Hauptbahnhof Basel in den Zug. Würde die Deutsche Bahn ihn fahrplanmäßig ...

Lesezeit für diesen Artikel (590 Wörter): 2 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.