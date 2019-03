Die mäßige Zuschauerzahl beim Rockbuster-Finale im Oktober vergangenen Jahres hätte bereits als ein erstes Indiz gewertet werden können. Und dennoch war den Jungs von Prejuged Youth damals wohl kaum bewusst, gleich in doppelter Hinsicht Geschichte geschrieben zu haben: Als jüngstes Mitglied in der Siegergalerie des landesweiten Talentwettbewerbs – gleichzeitig aber eben auch als letztes. Denn was damals im Kuppelsaal der Festung Ehrenbreitstein nicht mehr als ein Gefühl war, ist mittlerweile Gewissheit: Der Rockbuster ist Geschichte und wird ab 2019 durch ein neues Format namens Pop RLP Masterclass ersetzt.

Das Juryurteil als Hürde „Das Konzept des reinen Bandwettbewerbs ist heute nicht mehr zeitgemäß“, erörtert Markus Graf, geschäftsführender Vorsitzender der für den Wettbewerb verantwortlichen Landersarbeitsgemeinschaft (LAG) Rock und Pop Rheinland-Pfalz, die ...

Lesezeit für diesen Artikel (760 Wörter): 3 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.