Schwarze Leben zählen – wenig in den USA

Aufschrei 2013: Der US-Amerikaner George Zimmermann wird freigesprochen. Freigesprochen, obwohl er einen Menschen erschossen hat. Wie das sein kann? Viele sagen, weil er die richtige Hautfarbe hatte. Über den strukturellen Rassismus in den USA schreibt jetzt die Mitbegründerin der Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter.

Eine neue Bürgerrechtsbewegung in den USA: Black Lives Matter wächst sich beginnend im Jahr 2013 zu einer internationalen Initiative aus. Foto: dpa

Patrisse Khan-Cullors kann ihr Entsetzen über das Urteil, das George Zimmermann vor einer Gefängnisstrafe rettet, zu diesem Zeitpunkt in nur drei Worte fassen: Black Lives Matter (Schwarze Leben zählen). Sie teilt diesen Satz in den sozialen Netzwerken und ahnt nicht, dass sie damit eine neue Bürgerrechtsbewegung tauft.

Unter der Losung Black Lives Matter werden Netzwerke in den USA, Kanada und Großbritannien entstehen, schwarze Menschen werden weltweit an der Bewegung partizipieren und gegen Rassismus auf die Straße gehen, um lautstark ein Ende der Gewalt gegen schwarze Menschen zu fordern. Vor allem ein Ende der staatlichen Polizeigewalt.

Massenproteste in Ferguson sorgen für Aufmerksamkeit

Ins breite Bewusstsein rückt Black Lives Matter 2014. Die Bilder von Massenprotesten in Ferguson im Bundesstaat Missouri gehen um die Welt. Aus bis heute ungeklärten Gründen wird der schwarze Schüler Michael Brown erschossen. Von einem weißen Polizisten. Es kommt zu heftigen Unruhen, die eskalieren, als die Anklage gegen den Polizisten fallen gelassen wird.

Dass dies kein Einzelfall, sondern für Schwarze in den USA alltäglich ist, schildert Patrisse Khan-Cullors in ihrem heute bei Kiepenheuer und Witsch veröffentlichten Buch „#BlackLivesMatter. Eine Geschichte vom Überleben“ (übersetzt von Henriette Zeltner). Khan-Cullors nennt etliche Beispiele von Polizeigewalt und Namen von Opfern, die dem Leser Seite um Seite wieder entfallen – so viele sind es. Nur einer soll hier beispielhaft stehen: In der Spielzeugabteilung eines Supermarkts nimmt der 22-jährige John Crawford laut Khan-Cullors eine Spielzeugwaffe aus dem Regal, ein anwesender Polizist, der nicht im Dienst ist, erschießt ihn daraufhin.

Schwarze Leben zählen für Aktivistin Patrisse Khan-Cullors. Foto: Curtis Moore

Rassismus gehört dazu

In ihrem autobiografisch inspirierten Werk schlägt die vielfach ausgezeichnete Aktivistin, Jahrgang 1984, eine Brücke zwischen ihrem persönlichen Lebensweg und der Gewalt gegen Schwarze in den USA, die sie auf einer strukturellen Ebene beobachtet und erlebt hat. Khan-Cullors wächst in ärmlichen Verhältnissen in Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien als eines von vier Geschwistern auf. Die Mutter arbeitet in mehreren Jobs gleichzeitig, um das Familieneinkommen zu sichern, emotionale Nähe gibt es kaum. Bruder und Vater landen mehrmals im Gefängnis.

Patrisse Khan-Cullors: „#BlackLivesMatter. Eine Geschichte vom Überleben“, übersetzt von Henriette Zeltner, Kiepenheuer & Witsch, 288 Seiten, 20 Euro

Schon früh wird für das Mädchen der Kampf zwischen Staatsgewalt und Bürger zur prägenden Erfahrung. Parolenartig schreibt Khan-Cullors immer wieder davon, dass Schwarze mit dem Wissen leben, in der amerikanischen Gesellschaft als Müll zu gelten, ihr Leben von Weißen wie eine Wegwerfware behandelt würde.

Natürlich ist dieses Buch auch eine Form der politischen Agitation – Khan-Cullors ist ein durch und durch politischer Mensch, mit jeder ihrer Zeilen wirbt sie für ihre Sache – und für einen offenen, ehrlichen Umgang mit bestehenden Missständen. Diese jedoch mit etwas Distanz zu lesen, ist empfehlenswert, kann die Autorin doch immer nur eine Perspektive eröffnen – etwa auf die Umstände genannter Todesfälle. Auch erklärt sie: „Im Bundesstaat Kalifornien wird ungefähr alle 72 Stunden ein Mensch von einem Polizeibeamten getötet. 63 Prozent dieser von der Polizei Getöteten sind Schwarze oder Latinos.“ Im direkten Anschluss stellt sie die Suggestivfragen, wer hier überhaupt beschützt wird, wem gedient würde? Dass Kampfbegriffe wie etwa „Mainstream-Medien“ zudem recht unreflektiert verwendet werden, ist nicht zu übersehen.

Ein berechnendes System

Das außen vor gelassen, zeigt Khan-Cullors nachvollziehbar auf, aus welchen Gründen sich eine junge Schwarze politisiert, aus welcher Umgebung sie sich emanzipiert. Dem Staat wirft sie nicht nur strukturellen Rassismus auf Ebene der Polizeigewalt vor. Vielmehr setzt sie die Dinge in einen übergeordneten Zusammenhang. Die USA mit den Augen Khan-Cullors zu sehen, heißt, im Umgang mit schwarzen Menschen ein System zu erkennen, das die Klassengesellschaft der USA am Laufen hält.

Kontinuierlich fällt etwa das Wort Gefängnisindustrie – gemeint ist damit die private Beteiligung von Unternehmen an Gefängnissen, wie sie in den Staaten nicht ungewöhnlich ist. So verdiene etwa der Kaffeekonzern Starbucks an stabilen bis steigenden Zahlen von Gefängnisinsassen. Dass viele Schwarze hinter Gittern sitzen, werde laut Khan-Cullors zwar offiziell mit dem Kampf gegen die Drogen- und Bandenkriminalität erklärt, ehrlicher wäre es jedoch zu sagen, dass Wirtschaft, Staat und Gesellschaft ganz praktisch davon profitierten: Abgesehen vom Gewinn für Unternehmen, blieben mit vielen Schwarzen im Knast auch eine Menge Jobs im Niedriglohnsektor für die weiße Unterschicht. Weil sich dieser strukturelle Rassismus stets ausbezahlt habe, erkläre sich, warum weißen Tätern selten der Prozess gemacht würde, warum überhaupt selten jemand Fragen zu Tathergängen, Strafmaßen oder Schuld und Unschuld stelle.

„Black Lives Matter“ gibt interessante Einblicke ins Innenleben der schwarzen Community in den USA und berührt durch die detailliert erzählten, persönlichen Erlebnisse Khan-Cullors. Dennoch ist diese Geschichte nur ein Splitterstück eines so viel größeren, von widerstreitenden Positionen durchdrungenen Kampfes. Auch an Black Lives Matter wurde schon vielfach Kritik geübt – etwa daran, dass die Bewegung einen verengten Blick hätte, dass sie sogar eine eigene Form von Rassismus betreibe, weil sie schwarze Leben mehr wertschätzte als andere. Khan-Cullors stellt sich diesen Vorwürfen nicht explizit. Vielleicht muss sie das aber auch nicht – schließlich wirbt sie Seite um Seite für nichts anderes als Liebe, auch in einem spirituellen Sinn. Ihre Biografie ist zudem eine, die die Zeitgeschichte ganz aktiv durchdringt. Lesenswert ist sie schon deshalb allemal.

Von unserer Redakteurin Melanie Schröder