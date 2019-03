Rammsteins Ramsch: Leere Provokationen in der Empörungskultur

War was? Wer in den vergangenen vier Tagen keine Zeitung aufgeschlagen hat und nicht im Netz unterwegs war, wird von „dem Skandal“, „der Kontroverse“, „der Debatte“ nichts mitbekommen haben und davon vielleicht, liest er nicht gerade diesen Artikel, nie etwas erfahren. Denn der Skandal war höchstens ein Skandälchen, und von einer Debatte oder Kontroverse kann nur sprechen, wer einen Tweet mit einem philosophischen Essay verwechselt.

In Zeiten, in denen nicht nur jeder, wie Andy Warhol prophezeite, 15 Minuten Ruhm haben kann, sondern auch ein Skandal kaum länger währt, müssen wir unser Kurzzeitgedächtnis auffrischen: Am vergangenen ...