Stühle, Sessel, kreuz und quer über den Raum verteilt. Regale, Tisch – alles ist vollgestellt, viel Gerümpel, Geschirr, Krimskrams. Über all das hat sich die Zeit gelegt. Wer von diesem Sonntag an die Probebühne 2 im Theater Koblenz betritt, wähnt sich in einer vollgestellten, mit Erinnerungen und Kram überfrachteten Wohnung – und ist damit mittendrin im Geschehen, der Bühne für die neue Schauspielproduktion „Das 20. Jahrhundert in Kartons“.

Das Stück stammt von der jungen Autorin Deborah Kötting, mit der das Theater Koblenz über die Kooperation mit dem Studiengang „Szenisches Schreiben“ an der Universität der Künste Berlin bereits zum ...

Lesezeit für diesen Artikel (515 Wörter): 2 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.