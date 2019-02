Zeitgleich mit der Lit.Cologne in Köln und der Leipziger Buchmesse von Mitte bis Ende März ein Literaturfestival zu veranstalten, kann Fluch und Segen gleichermaßen sein. Fluch, weil viele interessante Autoren einfach schon einen zu vollen Terminkalender haben, um noch als potenzielle Gäste eingeplant werden zu können. Die zeitliche Parallelität kann aber auch ein Segen sein: Wenn die Autoren sowieso schon unterwegs sind, kann es auch ein Leichtes sein, sie nach Köln und Leipzig noch zu einem dritten, wenn deutlich kleineren Literaturfest einzuladen. Zumal wenn dieses Festival zwar klein ist, aber einen guten Ruf in der Verlagsbranche genießt – so wie die Koblenzer Literaturtage „Ganz Ohr“. „Wir sind mit dem Festival fest in der Landkarte der Autoren verankert“, sagt denn auch Kurator Robert Duchstein.

Kontrovers diskutiert Und so wird Koblenz vom 17. bis zum März einmal mehr Anker für Autoren, deren Status von „jung und am Anfang der Karriere stehend“ über „populär“ und „namhaft“ bis ...

Lesezeit für diesen Artikel (818 Wörter): 3 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.