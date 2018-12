Siegfried Kracauer, einer der ersten und bis heute wichtigsten Filmtheoretiker, schreibt: „Die Filme sind der Spiegel der bestehenden Gesellschaft.“ Was dieser Satz in all seinen Facetten bedeutet, zeigt jetzt die Ausstellung „Kino der Moderne. Film in der Weimarer Republik“ in der Bundeskunsthalle Bonn. Es ist nicht nur eine Schau für Cineasten und Stummfilmexperten, vielmehr tritt man durch die Filme ein in das Leben der Weimarer Republik. Frauen im Frack, Männer im Fummel, Rennfahrerinnen und Boxer, pulsierende Städte, ratternde Schreibmaschinen, Tänze auf dem Vulkan, wenngleich dieses Berlinklischee schon damals als solches betrachtet wurde.

Die Bilder hatten gerade erst laufen gelernt, jetzt aber rannten nicht nur sie in einem atemraubenden Tempo – auf der Leinwand und in der Wirklichkeit. Zu sehen ist das spannendste ...

Lesezeit für diesen Artikel (769 Wörter): 3 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.