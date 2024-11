Idar-Obersteiner Adventsglühen - Planungen laufen auf Hochtouren

Es wird weihnachtlich - so auch in Idar-Oberstein. Ab dem ersten Adventswochenende sind verschiedene Weihnachtsmärkte und weihnachtliche Veranstaltungen in den einzelnen Stadtteilen geplant.

Auch im Rahmen von CityMood wird vom 12. – 14. Dezember zum sogenannten Idar-Obersteiner Adventsglühen auf dem Schleiferplatz in Idar eingeladen.

Die Besucher erwartet neben einem umfangreichen Angebot an süßen und herzhaften Speisen und heißen und kalten Getränken auch ein Unterhaltungsprogramm von Jung bis Alt.

Gestartet wird am Donnerstag um 17 Uhr mit einem After Work Event. Nach der Eröffnung durch den Oberbürgermeister Frank Frühauf spielen L & L Acoustics auf der Bühne am Schleiferplatz. Sie sind bereits bekannt von den After Work Events im Sommer 2024.

Auch am Freitagnachmittag wird zum Einklang ins Wochenende um 17 Uhr gestartet. Den Start machen hier die Bachwagge. Im weiteren Verlauf des Abends gibt es Musik aus „der Dose“ von DJ DELET, der zeitweise durch eine Feuershow von Brady Bradshaw unterbrochen wird. Es geht also heiß her.

Der Samstag steht ganz im Rahmen der Familien. Das Unterhaltungsprogramm auf der Bühnen startetum 12 Uhr mit einer musikalischen Darbietung der Musikschule Dezibel. Anschließend gibt es eine tänzerische Darbietung der Gruppe Teens der Tanzschule Dezibel. Um 17 Uhr greift Daisy C. Black zum Mikrofon und unterhält die Besucher mit weihnachtlichen und anderen romantischen Klängen. Auch die Kinder sollen während dieser Zeit nicht zu kurz kommen. Sabrina Hoffmann und ihr Team haben eine Wichtelwerkstatt eingerichtet, in der die kleinen Besucher erste Weihnachtsgeschenke basteln können.

Um 19 Uhr betreten Letter and friends die Bühne am Schleiferplatz und begeistern das Publikum mit ihrem bunt gemischten Repertoire.

Das Show Highlight zum Ende des Tages und auch des diesjährigen Adventsglühen bildet ebenfalls eine Feuer Show. Die Truppe Fire Fusion-Spinning Art, die bereits in einer rumänischen Talentshow aufgetreten sind, heizen dem Publikum dann noch einmal kräftig ein.

Wer nach 22 Uhr noch nicht nach Hause gehen möchte, kann die umliegende Gastronomie und den Winter Rave vor der Tiny Bar besuchen.

Das Team rund um City Mood und die Idar-Obersteiner Wirtschaftsförderung freut sich auf Ihren Besuch!

Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen finden Sie unter https://www.idaroberstein.de/veranstaltungskalender/