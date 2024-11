Spiel beim Vorletzten HSG Sinzig kann Boden gutmachen 22.11.2024, 11:43 Uhr

i Die HSG Sinzig spielt am Samstag beim Tabellenvorletzten TV Bassenheim. dpa

Vor dem Spiel beim Tabellenvorletzten TV Bassenheim ist der Trainer des Handball-Verbandsligisten HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler vor allem darum bemüht, dass seine Spieler den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wozu auch kein Grund besteht.

Sinzig. Für die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler geht es in der Handball-Verbandsliga Ost am Samstag (19.30 Uhr) zum TV Bassenheim in die Karmelenberghalle. Nach dem jüngste 39:37-Heimsieg gegen den SV Untermosel sind die Kombinierten von Rhein und Ahr beim Tabellenvorletzten favorisiert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen