Trotz der Skandale um seine Frau Mette-Marit und ihren Sohn Marius Borg Høiby genießt Haakon weiterhin großes Vertrauen in Norwegen. Der neue König steht nun vor weiteren Herausforderungen.

Berlin (dpa) – Norwegens neuer König Haakon (53) genießt trotz der jüngsten Skandale rund um das Königshaus hohes Ansehen im Land. Knapp vier von fünf Befragten glaubten in einer Umfrage im März, dass Haakon ein «sehr guter» oder «ziemlich guter» König sein werde.

Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl das Ausmaß der Kontakte seiner Frau Mette-Marit (53) zu dem 2019 gestorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als auch Vergewaltigungsvorwürfe gegen Marius Borg Høiby (28), Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, bekannt. Die Verurteilung Høibys zu vier Jahren Haft in erster Instanz Mitte Juni überschattete auch den norwegischen Hof. Berufung ist eingelegt.

Wie stehen die Norweger zu Haakon und zur Monarchie?

Die Norweger sehen die Institution Monarchie in Umfragen zwar etwas kritischer als früher, auf Haakon aber lassen sie nichts kommen: Er gilt als moderner, fitter und zukunftsorientierter Monarch.

Der neue König absolvierte nicht nur die norwegische Marineakademie. Er studierte unter anderem auch Politikwissenschaft an der University of California in Berkeley und Entwicklungswissenschaften an der London School of Economics.

Früh in die Verantwortung hineingewachsen

Bereits seit dem Tod seines Großvaters Olav V. 1991 ist Haakon ein Kronprinz mit Verantwortung. Da König Harald im hohen Alter immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen kämpfte, übernahm Haakon seit langem zeitweise die Amtsgeschäfte als Regent. Bekannt ist auch sein Engagement für Gleichberechtigung, klimafreundliche Technologien und Armutsbekämpfung.

Im Privatleben beweist Haakon Mut zum Bruch mit Traditionen. 2001 heiratete er gegen Widerstände die bis dahin bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby. Damals war sie alleinerziehende Mutter mit einer Vergangenheit in der Osloer Partyszene. 2004 und 2005 kamen die gemeinsamen Kinder Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus zur Welt. Die Patchwork-Familie wurde vielfach als Ausdruck einer moderneren Monarchie wahrgenommen.

Die Norweger haben gelernt: Haakon steht bei allen Schwierigkeiten fest an Mette-Marits Seite – komme, was wolle. Seit langem ist bekannt, dass ihre neue Königin an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose erkrankt ist. In diesem Sommer erhielt sie eine neue Lunge. Eine Feier zur Silberhochzeit im Sommer wurde deshalb verschoben, und Haakon wollte während Mette-Marits Genesung eigentlich kürzertreten – als König wird er das nicht mehr können.