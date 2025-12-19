Gastbeitrag Wirtschaft
Zwischen Rentengarantie und Zukunftsstreit
Eine ältere Person mit rotem Rollator geht im Regenwetter durch eine belebte Einkaufsstraße: Was bringt das Rentenpaket?
Mit Rentenpaket und Garantien wird der Eindruck von Stabilität gewahrt. Doch es braucht mehr, schreibt unser Gastautor Thomas Paffenholz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuwied, in seinem Gastbeitrag.

Der Bundestag hat Anfang dieses Monats das Rentenpaket der Regierung gebilligt und damit zwar die Stabilisierung des Rentenniveaus von 48 % und die Mütterrente III beschlossen, jedoch wirkt die „Rente ist sicher“-Beruhigungspille früherer Jahre schon seit Längerem nicht mehr.

