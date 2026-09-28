Nach der Enttäuschung gegen Griechenland beginnt für Jürgen Klopp mit einem Doppeltraining der zweite Teil seiner Bundestrainer-Premiere. Mit neuem Personal soll die Stimmung wieder gedreht werden.

Herzogenaurach (dpa) – Nach dem Rückschlag gegen Griechenland hat Jürgen Klopp die Arbeit mit seinem Kader für die zweite Länderspielwoche der Fußball-Nationalmannschaft aufgenommen. Der Bundestrainer startete am Vormittag mit der ersten von zwei Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Vorbereitung für die noch ausstehenden Länderspiele in der Nations League am Donnerstag in München gegen Serbien und am Sonntag in Griechenland.

Finn Dahmen, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Bambasé Conté, Serge Gnabry und Nico Schlotterbeck, die aus der ersten Woche im Klopp-Aufgebot beim DFB-Team verbleiben, bekamen einen freien Tag. Florian Wirtz und Jonathan Burkhardt, die schon vorzeitig zum Team gestoßen waren und beim 0:1 in Augsburg eingewechselt wurden, gehören zu den Spielern, die im Teamquartier in Herzogenaurach zur Belastungssteuerung nur dosiert trainieren.

Bis zum Mittwoch wird Klopp die Vorbereitung mit seinen insgesamt 25 Spielern in Franken fortsetzen, dann geht es weiter zum nächsten Spiel nach München.

Dorthin war Joshua Kimmich nach der Niederlage zurückgekehrt. Auch der Kapitän gehört zu den Spielern, die im Klopp-Plan nun eine Auszeit bekommen. Für Bayern-Profi Kimmich ist diese nicht freiwillig. Der 31-Jährige wäre gerne beim Team geblieben, wie er nach der Niederlage am Sonntagabend kundtat. «Ich hatte bis zum Ende so ein bissel gehofft, zu bleiben», sagte er.

Nur Platz drei in der Nations League

Die Nationalmannschaft steht nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen beim Neustart nach dem WM-Flop gleich wieder unter Druck. Die Ziele Gruppensieg und Viertelfinal-Einzug sind in dem UEFA-Wettbewerb bei fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Griechenland und drei Zählern weniger als die Niederlande nach zwei von sechs Gruppenspielen in Gefahr.

«Wir haben leider nur einen Punkt geholt. Dementsprechend sind wir nicht in einer optimalen Position. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die nächsten Spiele gewinnen, weil wir natürlich Erster oder Zweiter werden wollen», sagte Kimmich.

Wer gegen Serbien und in Griechenland die Kapitänsbinde von Kimmich übernehmen wird, hat Klopp noch nicht mitgeteilt. Kandidaten wären die wenigen erfahrenen Spieler im zweiten Aufgebot wie Serge Gnabry (61 Länderspiele), Wirtz (43), David Raum (39) oder Schlotterbeck (30). Insgesamt sind nun neun Akteure dabei, die noch kein Länderspiel bestritten haben.