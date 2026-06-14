Vor dem Turnierbeginn in Halle wird Alexander Zverev für seinen Grand-Slam-Erfolg geehrt. Der 29-Jährige blickt auf eine volle Woche zurück - von 1.500 Gratulationen ließ er aber 20 unbeantwortet.

Halle/Westfalen (dpa) – Tennisstar Alexander Zverev hat sich vor dem Turnierstart im westfälischen Halle noch ein letztes Mal die Glückwünsche und den Applaus für seinen Triumph bei den French Open in Paris abgeholt.

Eine Woche nach seinem ersten Grand-Slam-Titel gefolgt von einer ausgiebigen Party in Paris wurde der 29-Jährige auf dem Centre Court der Terra Wortmann Open für seinen Triumph geehrt. «Es ist wunderschön zu sehen, dass so viele Menschen auf den Center Court gekommen sind, obwohl es kein Tennismatch gab, sondern einfach nur diese Ehrung», sagte der 29-Jährige und blickte auf anstrengende Tage nach seinem Sieg in Paris zurück.

«Es war eine intensive, aber auch eine wunderschöne Woche, weil man so etwas nur erlebt, wenn man die großen Turniere gewinnt», blickt der Hamburger Tennisprofi zurück. Etwa 1.500 unbeantwortete Gratulationen habe er im Laufe der Woche abgearbeitet. «Ich glaube, vielleicht habe ich noch 20 Nachrichten oder so offen, auf die ich nicht antworten möchte», scherzte Zverev.

Zverev noch ohne Titelgewinn in Halle

Bei seiner zehnten Teilnahme in Halle bekommt es das deutsche Tennis-Ass mit einem stark besetzten Feld zu tun. Sechs Top-Ten-Spieler schlagen im 32er-Starterfeld auf. Vorjahressieger Alexander Bublik, der frühere US-Open-Sieger Daniil Medvedev und der Weltranglistenvierte Felix Auger-Aliassime werden bei dem ATP-500-Turnier antreten. Auch sein Pariser Finalgegner Flavio Coboli hat für das Rasenturnier gemeldet.

In Halle wartet Zverev noch auf seinen ersten Turniersieg. Zweimal verlor der 29-Jährige im Finale: 2016 unterlag der damals 19-Jährige seinem Landsmann Florian Mayer, ein Jahr später hatte er gegen Halle-Rekordsieger Roger Federer das Nachsehen. Das Vorbereitungsturnier für den Grand Slam in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) dauert eine Woche.

In London kam Zverev bisher nie über das Achtelfinale hinaus. Im vergangenen Jahr scheiterte er bereits in der ersten Runde am Franzosen Arthur Rinderknech.