Gemeinsam mit seinem brasilianischen Kumpel Marcelo Melo gewinnt Alexander Zverev beim Rasenturnier in Halle im Doppel. Sein Finalgegner vom Grand Slam in Paris scheidet im Einzel bereits aus.

Halle/Westfalen (dpa) - Alexander Zverev hat die erste Tennispartie nach dem Titel bei den French Open gewonnen. Beim Rasenturnier im westfälischen Halle siegte der Hamburger gemeinsam mit seinem brasilianischen Kumpel Marcelo Melo in der ersten Runde des Doppelwettbewerbs. Zverev und Melo bezwangen den Kasachen Alexander Bublik und den Belgier Zizou Bergs 6:4, 6:7 (4:7), 10:5. Die Entscheidung fiel im Match-Tiebreak.

Im Einzel startet Zverev in Halle am Dienstag ins Turnier. Der Hamburger trifft in der ersten Runde auf den Tschechen Vit Kopriva. Das Rasenturnier in Westfalen konnte der 29-Jährige in seiner Karriere bisher nicht gewinnen. «Ich möchte hoffentlich auch diesen Titel irgendwann mal gewinnen», sagte Zverev.

Cobolli ausgeschieden, Altmaier im Achtelfinale

Zverevs Finalgegner vom Grand Slam in Paris verlor seine Einzelpartie am ersten Turniertag. Flavio Cobolli unterlag dem US-Amerikaner Frances Tiafoe in der ersten Runde mit 2:6, 6:7 (4:7). Tiafoe war bereits in der vergangenen Woche in Stuttgart in die Rasensaison gestartet.

Von den deutschen Startern ist Daniel Altmaier bereits ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-Jährige besiegte den Georgier Nikolos Bassilaschwili in der ersten Runde in zwei Sätzen mit 7:5, 6:4. Altmaier sicherte sich mit einem Break im letzten Spiel nach knapp eineinhalb Stunden den Sieg.