Viele Baustellen und Personalmangel stellten Fahrgäste 2025 auf eine Geduldsprobe. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund stellt Besserung in Aussicht - allerdings nur in einem Punkt.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Züge im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) waren im vergangenen Jahr unpünktlicher als im Jahr zuvor. Hauptgrund sei ein überlastetes Schienennetz, sagt RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. Dies gelte auch für die ebenfalls gestiegene Zahl ausgefallener Bahnen. Das sei nicht zufriedenstellend.

Für das aktuelle Jahr stellt Ringat Besserung in Aussicht. Denn Probleme mit Personalmangel sowohl bei Fahrern und Fahrerinnen als auch in den Stellwerken seien angegangen und zum großen Teil gelöst worden.

Mehr als 2.800 Baustellen

Dennoch wird weiter an vielen Stellen gebaut auf den Schienen, mehr als 2.800 Baumaßnahmen erwartet der RMV in diesem Jahr. Das sind nochmals mehr als in den beiden Vorjahren mit jeweils 2.500 Baustellen am Schienennetz des Verbundgebiets. Dies führe aktuell zu einer nicht immer einfachen Situation für die Fahrgäste, sagte Ringat. Langfristig sei der Ausbau der Infrastruktur ein Segen.

Große Maßnahmen in diesem Jahr sind die Modernisierung der Bahn-Infrastruktur rund um Mainz – die bereits für ein eingeschränktes Angebot verantwortlich ist – und die Generalsanierung der rechten Rhein-Strecke ab Wiesbaden ab Juli bis in den Dezember hinein.

Jede zehnte S-Bahn fiel aus

Rund 13 Prozent der S-Bahnen und rund 16 Prozent der Regionalbahnen erreichten 2025 ihr Ziel nicht pünktlich – gezählt wird dies ab sechs Minuten Verspätung. Fast jede zehnte Regionalbahn und rund elf Prozent der S-Bahnen fielen den Zahlen zufolge aus.

Der RMV erreichte dennoch einen Rekord bei den beförderten Fahrgästen. 839 Millionen Fahrten wurden in den Bussen und Bahnen des Verbundgebiets 2025 registriert – das waren elf Millionen mehr als im Vorjahr.