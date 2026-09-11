So kann es für Eintracht Braunschweig nicht weitergehen in der 2. Bundesliga. Das Team kassiert zu viele Tore. Trainer Lars Kornetka hatte da in dieser Woche eine besondere Idee.

Braunschweig (dpa) – Zwölf Gegentore hat Eintracht Braunschweig in den vergangenen drei Pflichtspielen der 2. Fußball-Bundesliga und des DFB-Pokals kassiert. Um diese Schwäche abzustellen, hat sich Trainer Lars Kornetka vor dem wichtigen Heimspiel gegen Dynamo Dresden (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) besondere Unterstützung geholt.

Einige Spieler des American-Football-Teams der Braunschweig Lions und ihr Trainer Brayden McCombs kamen in dieser Woche ins Training der Profifußballer, um ihnen auch Tipps für das richtige Abwehrverhalten zu geben. Die Lions sind mit zwölf Titeln Rekordmeister in der German Football League (GFL).

Kornetkas Ziel: «Da zu sein, wenn es darauf ankommt»

«Wir hatten das Glück, dass Brayden Zeit gefunden und von sich aus auch noch ein paar Jungs mitgebracht hat», sagte Kornetka. «Wir haben uns mit denen beschäftigt und die haben uns ein bisschen gezeigt, wie sie so im sportlichen Alltag Dinge meistern. Davon haben wir versucht, uns ein bisschen etwas abzugucken.»

Beim American Football gebe es «Themen, die über das Taktische hinausgehen», sagte Kornetka. «Da geht es um Physis, da geht es vielleicht auch um Einstellungen, da geht es um Aufmerksamkeiten. Das ist schon ein Thema, das wir vielleicht mitnehmen können: Da zu sein, wenn es darauf ankommt. Das spielt vielleicht auch manchmal bei Standardsituationen eine Rolle.» Von den vielen Gegentoren gegen den VfL Osnabrück (1:3), Hertha BSC (3:5) sowie Union Berlin (2:4) kassierten die Braunschweiger allein vier nach Eckbällen.