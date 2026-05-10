Aus disziplinarischen Gründen fehlt Jahmai Simpson-Pusey im Kader des 1. FC Köln gegen Heidenheim. Die Leihgabe von ManCity kam am Spieltag verspätet zu einem Treffpunkt.

Köln (dpa) – Der 1. FC Köln hat seinen Abwehrspieler Jahmai Simpson-Pusey kurz vor dem Fußball-Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim aus dem Kader gestrichen. Die 20 Jahre alte Leihgabe von Manchester City war nach Angaben der Kölner am Morgen zu spät zum Anschwitzen erschienen. Für den englischen Innenverteidiger rückt Joel Schmied in die Startelf. Simpson-Pusey war im Januar für die Rückrunde nach Köln gewechselt und hatte sich sogleich als Stammkraft etabliert.

Für die Kölner steht der Klassenverbleib bereits seit Samstag fest. Der Tabellenletzte aus Heidenheim hofft noch, den Relegationsrang zu erreichen.